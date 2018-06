editato in: da

(Teleborsa) – Una delle più importanti attività per la tutela del risparmio e per incentivare le imprese alla quotazione in Borsa è la “vigilanza integrata”, come ha detto nei giorni scorsi a Milano il Presidente della CONSOB, Mario Nava.

Un passo importante dopo i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche è la collaborazione con la Banca d’Italia.

Dino Sorgonà