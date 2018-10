Borsa di New York stabile in avvio di contrattazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza poco mossa per la borsa americana, con la stagione delle trimestrali al via. Riflettori puntati su Bank of America: l’utile è salito oltre il consensus.

A livello macroeconomico le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita inferiore alle attese mentre l’Empire State Index è salito oltre le aspettative.

L’indice Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.336,79 punti, mentre l’S&P-500 retrocede a 2.760,86 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,73%), come l’S&P 100 (-0,3%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore beni di consumo per l’ufficio. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica (-0,91%) e sanitario (-0,50%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+1,24%), JP Morgan (+1,05%), McDonald’s (+1,00%) e Procter & Gamble (+0,75%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft -1,13%. Visa scende dell’1,03%. Contrazione moderata per Apple, che soffre un calo dello 0,92%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+2,33%), Comcast (+1,55%), Vodafone (+1,35%) e Charter Communications (+1,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Ctrip.Com International -5,30%. In apnea Activision Blizzard, che arretra del 3,76%. Tonfo di Mercadolibre, che mostra una caduta del 2,94%. Lettera su Take-Two Interactive Software, che registra un importante calo del 2,43%.