Borsa di New York prosegue positiva con speranze su pacchetto aiuti

(Teleborsa) – Wall Street prosegue in rialzo, sulla speranza che l’apertura di Trump possa sbloccare il pacchetto di stimoli in stallo al Congresso. Il Dow Jones sale dello 0,30% a 28.389 punti; sulla stessa linea l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%, portandosi a 3.440 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,29%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,5%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,42%), utilities (+1,60%) e finanziario (+0,99%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+4,94%), Exxon Mobil (+4,19%), American Express (+2,11%) e Goldman Sachs (+1,65%).

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano NetApp (+3,72%), Mylan (+3,05%), Micron Technology (+2,85%) e Western Digital (+2,80%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Amgen, che asegna un -5,91%.

Pesante Alexion Pharmaceuticals, che segna una discesa di ben 2,31 punti percentuali.

Netflix scende dell’1,39%.

Calo deciso per Nvidia, che segna un -1,18%.