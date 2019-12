Borsa di New York poco sopra la parità in avvio

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza timidamente positiva per Wall Street, in attesa che arrivi il tanto agognato accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina. In avvio l’indice Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.683,32 punti; sulla stessa linea l’S&P-500, a 3.117,27 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,23%); consolida i livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,15%).

Nell’S&P 500, buona la performance del comparto energia.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nike (+1,92%), Apple (+1,10%), IBM (+0,83%) e United Technologies (+0,66%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Fastenal (+3,88%), Viacom (+3,24%), Tractor Supply (+2,25%) e Bed Bath & Beyond (+2,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Alexion Pharmaceuticals, che ottiene -2,20%.

Sottotono Fiserv che mostra una limatura dello 0,54%.

Deludente Equinix, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.