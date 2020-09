Borsa di New York in rialzo nonostante deboli dati lavoro

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street prosegue il trend al rialzo dell’ultimo periodo, a dispetto del report di ADP sul mercato del lavoro, peggiore delle aspettative. Il mercato continua così ad aggiornare i suoi record, sostenuto dal settore tech, snobbando lo stato dell’economia reale.

A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,36% a 28.749 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 3.541 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,69%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,5%).

Informatica (+0,67%), beni di consumo per l’ufficio (+0,66%) e telecomunicazioni (+0,63%) in buona luce sul listino S&P 500.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel (+1,83%), Coca Cola (+1,57%), Caterpillar (+1,50%) e Walgreens Boots Alliance (+1,43%).

La più sacrificata è Johnson & Johnson, che avvia le contrattazioni in calo dell’1,21%.

Sotto pressione Pfizer, con un forte ribasso dell’1,13%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Nvidia (+3,87%), Western Digital (+3,37%), Micron Technology (+2,93%) e Broadcom (+2,85%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che segna un -1,40%.

Soffre Moderna, che evidenzia una perdita dell’1,36%.

Preda dei venditori American Airlines, con un decremento dell’1,26%.

Si concentrano le vendite su Equinix, che soffre un calo dell’1,20%.

(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF)