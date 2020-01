Borsa di New York debole

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street in retromarcia in avvio di seduta dopo essere rimasta chiusa ieri per il Martin Luther King Day. Intanto a Davos il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha parlato di un’economia americana vincente mentre gli investitori sembrano spaventati dai possibili effetti legati al diffondersi del virus polmonare cinese.

Apre con una limatura dello 0,15% l’indice Dow Jones, mentre l’S&P-500 retrocede a 3.321,5 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,23%), come l’S&P 100 (-0,2%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori materiali (-0,82%), energia (-0,66%) e beni di consumo secondari (-0,43%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Intel (+1,60%) e Travelers Company (+0,52%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Chevron -0,69%.

Tentenna Pfizer, che cede lo 0,64%.

Sostanzialmente debole Goldman Sachs, che registra una flessione dello 0,63%.

Si muove sotto la parità Merck & Co, evidenziando un decremento dello 0,59%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+5,64%), Viacom (+3,24%), Bed Bath & Beyond (+2,27%) e Costco Wholesale (+2,00%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Wynn Resorts -5,96%.

Tonfo di Baidu, che mostra una caduta del 3,29%.

Lettera su Regeneron Pharmaceuticals, che registra un importante calo del 3,06%.

Affonda American Airlines, con un ribasso del 2,32%.