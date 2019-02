Borsa di New York apre poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre sostenzialmente stabile, mentre le borse europee navigano in rosso, in risposta all’evolversi del quadro geopolitico: le tensioni tra Pakistan e India e l’incontro del Presidente Trump con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Occhi puntati sulle banche centrali, con la conferma ricevuta ieri dal numero uno Fed, Jerome Powell, di un approccio paziente sui tassi (oggi il Presidente riferirà anche alla Camera).

A New York apre in parità il Dow Jones a 26.009,61 punti. Sulla stessa linea si muove lo S&P-500, che continua la giornata a 2.789,12 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,23%) e senza direzione lo S&P 100 (+0,01%). Per tutti i settori dell’S&P 500 si registra un risultato negativo.

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Boeing (+1,12%) mentre su Home Depot si abbattono i più forti ribassi con un continuo di seduta a -1,30%. Preda dei venditori anche United Health, in flessione dell’1,21%. Perdite lievi per Wal-Mart, che scambia con un -0,76% e Intel, che tentenna cedendo lo 0,66%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Mercadolibre (+19,35%), Tesla Motors (+2,47%), Electronic Arts (+2,13%) e Ebay (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mylan, che prosegue le contrattazioni a -14,29%. In caduta libera Micron Technology, che affonda del 2,19%. Si concentrano le vendite su Nxp Semiconductors N V che soffre un calo dell’1,83%. Vendite su Kraft Heinz, che registra un ribasso dell’1,46%.