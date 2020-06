Borsa di New York apre poco mossa

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre la seduta poco mossa, beneficiando dell’ottimismo per la ripresa, ma socntando anche una risalita dei contagi in USA negli ultimi giorni. Occhi puntati sui dati macro in uscita oggi e su Apple nel giorno della Conferenza degli sviluppatori.

Il Dow Jones parte con un progresso dello 0,14%; sulla stessa linea l’S&P-500, che si attesta a 3.100 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,43%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,2%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori utilities (+0,94%) e informatica (+0,92%). Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti sanitario (-0,68%) e beni industriali (-0,44%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,56%), Microsoft (+1,24%), Visa (+1,06%) e Nike (+0,96%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walgreens Boots Alliance, che ottiene -2,76%.

Seduta negativa per Caterpillar, che mostra una perdita dell’1,32%.

Sotto pressione DOW, che accusa un calo dell’1,20%.

Tentenna American Express, con un modesto ribasso dell’1,00%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Bed Bath & Beyond (+2,95%), Netflix (+2,22%), Broadcom (+2,09%) e Altera (+1,77%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moderna, che continua la seduta con -5,37%.

Pesante American Airlines, che segna una discesa di ben -4,99 punti percentuali.

Seduta drammatica per Tripadvisor, che crolla del 4,29%.

Sensibili perdite per NetApp, in calo del 4,04%.