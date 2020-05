Borsa di Milano prosegue in rialzo con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue in rialzo con gli altri Listini azionari europei, fruttando il sentiment positivo che sta permeando gli scambi in questi ultimi giorni. Le speranze di una ripresa più veloce spingono in particolare il comparto industriale, che è fra i migliori a Milano.

L’Euro / Dollaro USA continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,098. In discesa lo spread, che retrocede a quota +200 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,56%.

Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,69%, sostenuta Londra, con un discreto guadagno dell’1,08%, buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dell’1,02%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,83% sul FTSE MIB.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Leonardo (+6,08%).

Acquisti a piene mani su BPER, che vanta un incremento del 5,72%.

Effervescente Ferragamo, con un progresso del 5,53%.

Incandescente STMicroelectronics, che vanta un incisivo incremento del 4,63%.

La peggiore performance è quella di Diasorin, che registra -6,11%.

Si concentrano le vendite su Terna, che soffre un calo dell’1,43%.

Vendite su Snam, che registra un ribasso dell’1,31%.

Seduta negativa per Fineco, che mostra una perdita dell’1,28%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, FILA (+6,71%), Banca Popolare di Sondrio (+5,45%), Cattolica Assicurazioni (+5,22%) e Anima Holding (+4,54%).