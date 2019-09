Borsa di Milano positiva insieme agli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB in attesa di novità sulla formazione del nuovo Governo. Chiusa Wall Street per il Labor Day.

Dal fronte macro, notizie negative sono giunte dal fronte manifatturiero dell’Eurozona, con il PMI ancora sotto la soglia dei 50 punti, livello che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,30%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 55,11 dollari per barile.

In forte calo lo spread, che raggiunge +166 punti base (-8 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,97%.

Nello scenario borsistico europeo seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,21%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell’1,28%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,21%.

Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 21.481 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%), come il FTSE Italia Star (0,5%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti sanitario (+1,50%), assicurativo (+1,10%) e beni industriali (+1,00%).

In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia, che riporta una flessione di -0,94%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Atlantia (+2,53%), Azimut (+1,97%), Diasorin (+1,67%) e Recordati (+1,63%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+4,07%), Credito Valtellinese (+3,45%), Tamburi (+2,63%) e Italmobiliare (+2,35%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -1,48%.

Preda dei venditori Piaggio, con un decremento dell’1,09%.

Si concentrano le vendite su Reply, che soffre un calo dell’1,02%.

Piccola perdita per Datalogic, che scambia con un -0,54%.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)