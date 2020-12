Borsa di Milano in rialzo con le altre Borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e sulla Borsa di Milano, che scommettono ancora sull’avvio della campagna di vaccinazioni anti-Covid e sperano in un accordo last minute per la Brexit, benché la questione “pesca” sia ancora in stallo.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.869,4 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 46,95 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%.

Nello scenario borsistico europeo piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,64%, Londra è stabile, riportando un moderato 0%, e giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,69%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,55%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ottima performance per Banca Generali, che registra un progresso del 2,25%.

Exploit di BPER, che mostra un rialzo del 2,07%.

Su di giri CNH Industrial (+2,04%).

Sostenuta Banca Mediolanum, con un discreto guadagno dell’1,64%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.

Sostanzialmente debole Campari, che registra una flessione dello 0,93%.

Si muove sotto la parità Amplifon, evidenziando un decremento dello 0,77%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+3,23%), Technogym (+3,05%), Anima Holding (+2,47%) e Piaggio (+2,09%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.

Soffre Zignago Vetro, che evidenzia una perdita dell’1,45%.

Preda dei venditori Brunello Cucinelli, con un decremento dell’1,41%.

Si concentrano le vendite su De’ Longhi, che soffre un calo dell’1,26%.