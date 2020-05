Borsa di Milano al palo con gli altri mercati europei

editato in: da

(Teleborsa) – Restano sotto pressione Piazza Affari e le altre borse europee, che confermano ampie perdite, sui timori di riacutizzazione delle dispute commerciali e per effetto della fase economica negativa confermata dai PMI dell’Eurozona. D’altronde anche l’andamento debole dei Future USA non preannuncia nulla di buono per Wall Street.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,77%.

Nello scenario borsistico europeo tonfo di Francoforte, che mostra una caduta del 3,14%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,20%, lettera su Parigi, che registra un importante calo del 3,43%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,68%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Juventus, con un importante progresso del 3,83% sulla scommessa di riavvio del campionato.

Banco BPM avanza dello 0,58%.

Fra i peggiori CNH Industrial, che continua la seduta con -5,57%.

Affonda Tenaris, con un ribasso del 5,07%.

Crolla Fiat Chrysler, con una flessione del 4,94%.

Vendite a piene mani su STMicroelectronics, che soffre un decremento del 4,93%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+14,52%), dopo un contratto con la US Navy.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)