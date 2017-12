Borsa di Londra chiude in retromarcia

(Teleborsa) – Chiusura in retromarcia per la Borsa di Londra, che ha terminato in anticipo la seduta in vista del Natale.

Procedono al ribasso anche le principali borse del Vecchio Continente.

Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Poco mosso lo S&P-500, che segna a Wall Street un +0,2%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte,che registra una plusvalenza dello 0,31%. Chiude in retromarcia Londra che mostra un -0,15% a 7.592,66 punti