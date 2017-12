Borsa, debutta DBA sull’Aim Italia. 24 le ammissioni da inizio anno

(Teleborsa) – DBA Group si quota oggi, 14 dicembre 2017, sull’AIM Italia. Si tratta della ventiquattresima ammissione dell’anno sul mercato dedicato alle piccole medie imprese e dell’undicesima società italiana ELITE a quotarsi.

DBA Group è una holding specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto dell’intero ciclo di vita delle infrastrutture.

In fase di collocamento la società ha raccolto 23 milioni di euro con una capitalizzazione pari a 46 milioni. Il flottante al momento dell’ammissione è del 43.48% (escluse le Price Adjustment Shares) e sarà del 50% in caso di integrale esercizio della greenshoe.

EnVent Capital Markets ha agito in qualità di Nomad dell’operazione e CFO Sim come Global Coordinator e Specialist.

“DBA Group ha scelto AIM Italia che si conferma un canale sempre più importante per la raccolta dei capitali delle piccole e medie imprese. Le PMI italiane guardano con crescente interesse all’apertura del capitale e oggi hanno a disposizione una filiera completa per le loro diverse esigenze, dal percorso ELITE alla quotazione, con l’obiettivo di supportare i propri progetti di crescita e internazionalizzazione”, ha commentato Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.

Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,10% a 3,996 euro.