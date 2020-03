Borsa, da domani vietati ordini senza limite prezzo per Vetrya, Go Internet e It Way

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha fatto sapere che da domani, 26 marzo 2020, e fino a successiva comunicazione non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo (al meglio) sulle azioni sulle azioni ordinarie Go Internet, Vetrya e It Way.

La decisione di bloccare gli ordini al meglio è stata rpesa dalla borsa in considerazione dei consistenti rialzi registrati dai due titoli oggi e nei giorni scorsi. Go internet oggi ha fatto segnare un +27,89% a Piazza Affari e It way un progresso del 27,96%.

Vetrya è volata del 30,57%, dopo che la società che opera nello sviluppo di servizi, piattaforme e soluzioni digitali, a stretto contatto con il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ha avanzato la proposta di mappare con lo smartphone l’andamento dell’epidemia. La società ha già pronta la soluzione, si chiama PJ10, ed userebbe i dati degli smartphone e l’intelligenza artificiale per tracciare una mappa della diffusione del coronavirus.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)