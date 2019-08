Borsa, comparto auto in rally con FCA e Pirelli

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per il settore auto, che oggi risulta uno dei migliori alla Borsa di Milano, dopo le perdite incassate di recente. A guidare la rimonta ci pensa FCA con un guadagno del 3,73% assieme alla controllante EXOR che sale del 4,07%.

Il mercato sembra scommettere sul riavvio delle trattative di fusione con Renault, tanto che la casa d’auto francese evidenzia un guadagno del 3,44% a Parigi. Una ipotesi che poggia sulle attuali valutazioni di borsa, molto vicine a quelle indicate in fase di negoziati (circa 18 miliardi per FCA e 15 miliardi per Renault).

In fermento anche gli altri titoli dell’automotive come Pirelli che sale del 3,9% e Brembo del 3,08%.