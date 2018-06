Borsa, Capital For Progress 2 sospesa dalle negoziazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Borsa Italiana comunica la sospensione dalle negoziazioni dei seguenti strumenti finanziari di Capital For Progress 2: Azioni CFP2 (Isin IT0005276602); Warrant WCFP2 (Isin IT0005276412).

La SPAC per lo sviluppo delle medie imprese e ABK Group Industrie Ceramiche S.p.A., azienda emiliana, tra i principali operatori nel gres porcellanato e nelle superfici per arredamento, annunciano la firma di un accordo per l’integrazione.

Successivamente alle assemblee ABK sarà fusa per incorporazione in CFP2, che ne assumerà la denominazione.