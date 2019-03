Borsa, boom di acquisti su Italmobiliare

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata a dir poco positiva per Italmobiliare, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,54%. Gli esperti di Equita Sim hanno rivisto al rialzo il Price Target da 24,3 a 26 euro, suggerendo un Buy sul titolo in giornata.

A spingere il vento favorevole delle contrattazioni in direzione del colosso della famiglia Pesenti, la pubblicazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Il documento presenta un utile netto di 19,8 milioni di euro rispetto ai 102 milioni del precedente esercizio, che beneficiava però di una plusvalenza eccezionale di circa 100 milioni per la cessione della controllata BravoSolution.

Il Cda della società ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,55 euro per azione, confermando la cifra dell’anno precedente.

Grazie all’acquisizione di Caffe Borbone e Iseo, a fianco di Tecnica Group, Sirap e Italgen e tenuto conto dell’operazione su Autogas Nord, finalizzata nei primi giorni del 2019, la holding nel 2018 ha registrato un valore delle Portfolio Companies più che raddoppiato rispetto a fine 2017. Annunciata anche la cancellazione di 5,1 milioni di azioni proprie.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che Italmobiliare mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a +1,58% dell’indice azionario italiano).

Per quanto riguarda il quadro tecnico, questo è in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20,18 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 20,78. Il peggioramento di Italmobiliare è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 19,87.