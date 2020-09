Borsa, banche in denaro verso chiusura

editato in: da

(Teleborsa) – Il settore bancario si conferma in battuta verso il finale di seduta in Borsa, nonostante il mercato abbia girato al ribasso nel corso del pomeriggio. Fra i migliori nel FTSE MIB spicca Banco BPM, con un guadagno del 5,6%, sempre n vista di possibili sviluppi del risiko bancario e sulle voci di un avvicinamento di Unicredit.

La banca di piazza Gae Aulenti, dal canto suo, guadagna più del 2%, mentre resta in posizione più decentrata Banca MPS (+0,6%), che nei giorni scorsi era volata per la stessa ragione e per le voci di un incontro al MEF.

Fra le performace migliori di oggi anche quella di BPER Banca (+4,85%), anch’essa al centro dell’interesse per possibili fuiture aggregazioni.