Borsa, azioni axélero sospese. Rinviato CdA di bilancio

(Teleborsa) – Borsa Italiana comunica che le azioni ordinarie axélero (AXEL – Isin IT0005069809) sono sospese dalle negoziazioni.

Ieri, 28 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione della Internet Company quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: AXEL) ha deliberato di rinviare l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017, in un giorno compreso tra il 9 e il 13 luglio 2018. Tale rinvio è riconducibile al fatto che, alla luce del nuovo Piano in corso di elaborazione con l’assistenza di KPMG, alcune assunzioni del Progetto di Bilancio 2017, redatto secondo principi di continuità, potranno eventualmente trovare conferma oppure necessitare di revisione.

axélero precisa che, in ogni caso, le variazioni che il Progetto di Bilancio 2017 potrebbe subire non interessano né i Ricavi né la Posizione Finanziaria Netta, i cui valori, in precedenza comunicati al mercato, possono comunque sin d’ora essere confermati in quanto sostanzialmente invariati.

In particolare, axélero ha ritenuto opportuno conferire l’incarico all’advisor KPMG affinché possa essere svolta dapprima un’analisi ricognitiva finalizzata all’individuazione dei fabbisogni di breve periodo del Gruppo e successivamente, anche in considerazione delle

risultanze dell’attività preliminare, procedere alla redazione di un nuovo Piano Industriale che sostituisca le linee guida e gli obiettivi prefissati dal Piano Industriale 2018-2021, già approvate in data 5 aprile 2018 e redatte con il supporto di EY, che presupponevano invece l’utilizzo di strumenti operativi e finanziari di fatto non più attuali.

Restano fermi invece gli incarichi conferiti, a febbraio 2018, a Mediobanca e Rothschild relativi alla valutazione di potenziali opzioni strategiche per lo sviluppo della Società. axélero informa inoltre che si è proceduto a conferire l’incarico di nuovo Investor Relations

al Presidente e Amministratore Delegato, Leonardo Cucchiarini.