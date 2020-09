Borsa, Atlantia vola con ottimismo CDP su tempi dossier ASPI

editato in: da

(Teleborsa) – Balzano in Borsa le azioni Atlantia, che vantano un forte guadagno del 2,10%. L’appeal del titolo è stato favorito dalle parole dell’Ad di CDP, Fabrizio Palermo, che in una intervista a La Repubblica, ha parlato anche di Autostrade auspicando “tempi stretti” per la chiusura del dossier. “Stiamo continuando a lavorare. Non è affatto una trattativa semplice, ma ci stiamo avvicinando”, ha affermato il manager.

Intanto, si terrà proprio questa settimana il CdA straordinario della holding Atlantia, che dovrebbe deliberare lo spin-off della controllata ASPI, al di là che sia raggiunto un accordo con CDP per l’ingresso nel capitale.

La tendenza ad una settimana del gestore della più estesa rete autostradale europea è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Il quadro tecnico di Atlantia suggerisce un’estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,41 Euro con tetto rappresentato dall’area 13,82. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,21.