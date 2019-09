Borsa, Atlantia riavvia trend al ribasso

editato in: da

(Teleborsa) – Restano sotto pressione le azioni Atlantia, dopo la performance negativa di venerdì scorso. Il titolo si assesta a Milano a 20,79 euro, in ribasso di circa il 6%.

La società è in focus da venerdì scorso, sulla notizia di una nuova inchiesta per la documentazione relativa a due viadotti della rete che fa capo ad Autostrade per l’Italia ed ha portato alla sospensione di due dipendenti di ASPI. Atlantia, che sulla vicenda ha annunciato l’avvio di un audit, ha poi annunciato un radicale cambiamento della policy in termini di trasparenza, mettendo a disposizione di chiunque tutta la documentazione relativa alla sua gestione.