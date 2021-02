editato in: da

(Teleborsa) – Amsterdam usurpa Londra come principale centro di scambio di azioni in Europa. Apre così l’edizione europea del Financial Times secondo cui a gennaio sono state scambiate azioni per una media di 9,2 miliardi di euro, un aumento di oltre quattro volte rispetto a dicembre.

A Londra, invece, gli scambi sono diminuiti drasticamente: 8,6 miliardi di euro, perdendo così la posizione di primo mercato in Europa, secondo i dati della stessa Cboe.