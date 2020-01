Borsa americana positiva in avvio

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza positiva per la borsa americana, dopo il finale timidamente negativo della vigilia. Si smorzano i timori degli investitori legati alla diffusione del virus cinese.

Wall Street apre la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,34%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 3.334,23 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,61%), come l’S&P 100 (0,4%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+0,88%) e telecomunicazioni (+0,43%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -0,53%.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, IBM (+4,06%), Intel (+1,36%), American Express (+1,07%) e Visa (+0,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing -1,14%.

In rosso Johnson & Johnson, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,09%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Viacom (+3,24%), Tesla Motors (+3,19%), Broadcom (+1,57%) e KLA-Tencor (+1,49%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Netflix -2,74%.

Tentenna Liberty Global, con un modesto ribasso dello 0,57%.