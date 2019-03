Borsa americana apre in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre in rosso come ipotizzato. Pesa fortemente sulla sessione di fine settimana, il dato negativo pubblicato oggi sull’occupazione americana. Oltre a questo fattore, ad impensierire mercati a stelle e strisce anche le notizie provenienti dal vecchio continente e dalla Cina. L’annuncio della BCE infatti ancora non è stato digerito dagli investitori che, anzi, vedono aumentare la loro oculatezza sugli acquisti a causa delle indicazioni sugli ordini industriali tedeschi, che mostrano una flessione nel mese di gennaio del 2,6%, e di quelle divulgate di Pechino, che ha reso noto una contrazione di oltre il 20% degli scambi commercialinel secondo mese del 2019.

All’Opening Bell il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,75%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da lunedì scorso. Sulla stessa linea, lo S&P-500 perde lo 0,77%, che continua la seduta a 2.727,63 punti e engativo anche il Nasdaq 100 (-1,2%), come l’S&P 100 (-0,7%).

Andamento sotto la parità negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,77%), informatica (-1,16%) e beni industriali (-1,04%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Wal-Mart (+0,87%) e Johnson & Johnson (+0,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Caterpillar, che continua la seduta con -1,85%.

Vendite su Chevron, che registra un ribasso dell’1,28%, su United Technologies, che mostra una perdita dell’1,42% e sotto pressione Exxon Mobil, che accusa un calo dell’1,38%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Costco Wholesale (+4,02%), Tesla Motors (+0,82%) e Walgreens Boots Alliance (+0,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Jd.Com Inc Spon Each Repr, che continua la seduta con -4,38%.

In apnea Advanced Micro Devices, che arretra del 4,03%. Tonfo di Mercadolibre, che mostra una caduta del 2,77% e lettera su Baidu, che registra un importante calo del 2,69%.