Borsa, Almawave debutta oggi sull’AIM Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Almawave debutta oggi sull’AIM Italia di Borsa Italiana. L’operatore italiano nel campo dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, parte del Gruppo AlmavivA, porta a 138 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia, il mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

In fase di collocamento la società ha raccolto 30 milioni di euro, di cui 2,7 milioni di euro dalla tranche dell’aumento di capitale riservata all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 26,09% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe e la capitalizzazione è pari a circa 115 milioni di euro.

La società è stata assistita da Banca Mediolanum in qualità di Nomad e Financial Advisor, Banca Akros è specialist dell’operazione.



In occasione dell’inizio delle negoziazioni Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets, Borsa Italiana, ha commentato: “Almawave è la seconda ammissione da inizio anno su AIM Italia, un mercato che continua ad essere scelto dalle piccole e medie imprese ambiziose quale importante opportunità per i propri progetti di crescita e restare competitivi in ogni contesto di mercato. Siamo certi che Almawave trarrà vantaggio da questa operazione in termini di sviluppo e di maggiore visibilità e che le permetterà di consolidare il proprio posizionamento competitivo per continuare a realizzare ambiziosi progetti di espansione a livello internazionale”.

“La trasformazione digitale è oggi una delle principali leve di sviluppo per aziende e pubbliche amministrazioni – ha detto Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave -. Su questo fronte è costante l’impegno di Almawave a realizzare soluzioni innovative, capaci di accelerare la digitalizzazione e generare risultati concreti, capaci di tradursi in efficienza, competitività e sostenibilità. La quotazione ci apre ad una nuova prospettiva, capace di consolidare la nostra posizione competitiva, ampliare la presenza sul mercato nazionale ed internazionale, sostenere gli investimenti in competenze, talenti e ricerca. Sfide e potenzialità del digitale sono enormi: siamo determinati a coglierle, agendo da protagonisti”.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)