Borsa, al via lo stacco delle cedole

(Teleborsa) – Piazza Affari alle prese con lo stacco delle cedole. Sulla Borsa di Milano solo ieri, 23 aprile 2019, ci sono stati 13 stacchi di dividendi, che hanno pesato sull’indice FTSE MIB per uno 0,5% circa.

Si tratta di:

Banca Mediolanum Ordinario 0,2 EUR

Campari Ordinario 0,05 EUR

CNH Industrial Ordinario 0,18 EUR

Coima Res Ordinario 0,2 EUR

Ferrari Ordinario 1,03 EUR

Fiat Chrysler Automobiles Ordinario 0,65 EUR

Finecobank Ordinario 0,303 EUR

Fope Ordinario 0,35 EUR

Italian Wine Brands Ordinario 0,4 EUR

Notorious Pictures Ordinario 0,082 EUR

Piaggio Ordinario 0,09 EUR

Recordati Ord Ordinario 0,47 EUR

Unicredit Ordinario 0,27 EUR 25/04/2019

Lunedì 29 aprile a Piazza Affari, invece, saranno 4 le società a distribuire il dividendo: Banca Ifis (1,05 euro), Banca Profilo (0,003 euro), Esautomotion (0,025 euro) e Saes Getters (0,7 per le ordinarie e 0,8552 per le risparmio non convertibili).

12 società staccheranno la cedola lunedì 6 maggio, 4 lunedì 13 maggio mentre 28 aziende lo staccheranno lunedì 20 maggio, per poi andare a scemare fino ai primi di giugno.