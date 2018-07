Borsa, AIM Italia opportunità di crescita a doppia cifra per le PMI

editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato presentato oggi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, l’Osservatorio AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana disegnato per le PMI, elaborato dall’Ufficio Studi di IR Top Cobsulting.

Trend in forte crescita per le nuove quotazioni anche nel 2018: 1,2 miliardi di euro di raccolta in soli sei mesi ed un secondo semestre che si preannuncia altrettanto favorevole grazie al credito d’imposta del 50% garantito dalla Legge di Bilancio 2018; 108 le società quotate; 102 investitori istituzionali nel capitale in gran parte esteri (76%); 4 miliardi di raccolta totale, di cui 3,5 miliardi dalle IPO e circa 500 milioni da operazioni sul mercato secondario.

Abbiamo intervistato Anna Lambiase, Fondatore e CEO di IR Top Consulting, cui abbiano chiesto quali sono i numeri di questo mercato.

“Oggi il mercato AIM è un mercato che vede le IPO raddoppiate, quindi da gennaio sono 16 le IPO, con 3 ammissioni, doppie rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”, ha spiegato la manager,

“Un altro dato interessante è legato ai fondamentali in crescita: vediamo ricavi 2017 +11%, EBITDA +28% e numero dipendenti +12%”, ha affermato Lambiase, parlando di “un segnale di forte crescita delle aziebde che sobo quotate sul mercato AIM”.

“La raccolta anche è in aumento e segna un +36% rispetto allo scorso anno”.