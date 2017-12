Borsa, AIM Italia diventa SME Growth Market

(Teleborsa) – AIM Italia fa passi da gigante. Il mercato dedicato alle piccole e medie imprese, diventa mercato di crescita per le PMI o “SME Growth Market”. La nuova categoria di Multilateral Trading Facility è stata ideata dalla Commissione Europea all’interno della direttiva MiFID II, come parte del piano per l’integrazione dei mercati dei capitali, per sviluppare un apposito quadro normativo che possa facilitare l’accesso delle PMI al mercato dei capitali, spiega Borsa Italiana.

La qualifica di Growth Market contribuirà ad aumentare la visibilità e il profilo di AIM Italia e delle società quotate nel mercato e consentirà di beneficiare delle future iniziative regolamentari emanate a livello europeo dedicate a questa categoria di mercati. La registrazione di AIM Italia come Growth Market testimonia l’impegno di Borsa Italiana a supporto delle iniziative che facilitano l’accesso ai capitali e riducono i costi di finanziamento delle PMI e va nella direzione di un ulteriore consolidamento del mercato.

“Siamo fiduciosi che la registrazione di AIM Italia come mercato di crescita per le PMI contribuirà a migliorare ulteriormente il ruolo di AIM Italia come mercato a supporto della crescita, dell’internazionalizzazione e della visibilità delle società italiane presso la comunità finanziaria e industriale domestica e internazionale”, ha dichiarato Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana.