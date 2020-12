Borgosesia, perfezionato acquisto complesso immobiliare alle porte di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Borgosesia annuncia di aver acquisito tramite Borgosesia Real Estate il 65% del capitale di un veicolo di investimento già partecipato dal Gruppo al 35%. Il controllo dell’intero capitale permette ora di ridare immediato avvio all’intervento di riqualificazione dell’immobile sottostante, oltre 4.500 mq a destinazione residenziale, da anni sospeso, situato in provincia di Milano, a soli 20 km dal centro del capoluogo.

L’operazione è stata perfezionata a fronte di un corrispettivo di 1,5 milioni di Euro, contestualmente riconosciuto alle controparti.

Ad oggi, gli investimenti conclusi nel secondo semestre del 2020 dal Gruppo Borgosesia in asset core “primari” salgono a 6,2

milioni di Euro. Questo risultato comprende la recente operazione di 4,1 milioni di Euro per un complesso immobiliare a Milano in zona Bicocca, nonché l’acquisto, per 0,6 milioni di Euro, di crediti ipotecari per nominali 2,3 milioni di Euro circa, vantati nei confronti di un ristretto numero di debitori.

Gli investimenti complessivi nell’intero 2020 salgono invece a 10,9 milioni di Euro. L’incremento degli investimenti risulta così del 70% su base semestrale e del 50% su base annua, rispetto alle previsioni del business plan 2019-2022.