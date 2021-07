Borgosesia, nuovi investimenti per 13,8 milioni nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Borgosesia, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore degli investimenti in asset alternativi, ha reso noto di aver fatto nuovi investimenti immobiliari per 13,8 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 196% sul dato 2020 e del 175% sul budget.

“Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto: in un solo semestre superiamo del 40% circa gli investimenti previsti per l’intero anno dal piano industriale 2021-26 – hanno commentato Mauro Girardi e Davide Schiffer, rispettivamente presidente e AD di Borgosesia – Con le ultime acquisizioni perfezionate dal gruppo, i cantieri che prenderanno avvio entro il primo semestre del 2022 prevedono lo sviluppo di circa 35.000 mq di Slp per oltre 300 appartamenti prevalentemente situati in grossi centri urbani o località turistiche del centro e nord Italia“.

A fronte degli investimenti a destinazione residenziale realizzati nel semestre, il gruppo stima il conseguimento di ricavi per complessivi 42 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2021 sono stati inoltre rimpossessati immobili, pressoché integralmente ultimati, per un valore stimato di circa 7,6 milioni di euro e ciò mediante l’esborso complessivo di 0,8 milioni di euro e la compensazione di crediti ipotecari, già in mano al gruppo, pagati complessivamente circa 3.4 milioni di euro.