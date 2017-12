Borgosesia, confermato prezzo esercizio diritto recesso

(Teleborsa) – Confermato in 0,4364 euro per le azioni ordinarie e 0,3425 per le azioni di risparmio il prezzo di recesso di Borgosesia, come già indicato nel comunicato stampa diffuso dalla società il 10 novembre 2017. Lo ha stabilito il Collegio dei liquidatori di Borgosesia S.p.A. in liquidazione tenutosi in data odierna, 7 dicembre 2012, con riferimento alla delibera di revoca della liquidazione di Borgosesia S.p.A. in liquidazione, oggetto dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di detta società convocata il 22-23 dicembre 2017.

Tale prezzo di recesso è stato determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura, rispettivamente, delle azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia S.p.A. in liquidazione rilevati nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso di convocazione della predetta assemblea.

Si è concluso il 5 dicembre 2017, il periodo di adesione all’offerta pubblica di scambio volontaria sulle azioni ordinarie e di risparmio di Borgosesia promossa dalla società stessa mediante scambio con azioni emesse dalla controllata Kronos.