Borgosesia, completato acquisto immobile Milano

(Teleborsa) – Borgosesia ha concluso l’acquisto dell’immobile residenziale sito in via Rossini, nel centro di Milano, grazie all’avverarsi della condizione

sospensiva prevista nel precedente atto, come da comunicazione del 4 marzo scorso.

L’acquisizione dell’immobile è stata portata a termine attraverso MI.BI. Investimenti Srl – società integralmente controllata da Borgosesia – per un importo pari a 1,7 milioni di Euro.

L’immobile, situato nel cosiddetto “quadrilatero del silenzio”, quartiere liberty a pochi passi dal Centro di Milano, è destinato a una profonda ristrutturazione che prevede la realizzazione di 5 bilocali di alto livello qualitativo.

Il progetto, denominato “Five Arts”, è già stato affidato allo studio 02 Arch di Milano, e prevede la realizzazione di appartamenti studiati negli spazi, nei materiali e nei dettagli con l’obiettivo di rileggere la storia dell’architettura tra inizio 900 e dopoguerra.