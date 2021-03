Borgosesia, collocate con successo obbligazioni per 10 milioni euro

editato in: da

(Teleborsa) – Borgosesia, società quotata su MTA di Borsa Italiane e specializzata nella rigenerazione di immobili non performing nell’ambito di operazioni distressed, ha comunicato di avere concluso con successo la collocazione di obbligazioni per 10 milioni di euro, raggiungendo prima del termine del periodo di distribuzione l’ammontare massimo offerto.

“È una grande soddisfazione aver raggiunto l’obiettivo di un collocamento ambizioso in un contesto di mercato complesso – ha commentato il presidente della società Mauro Girardi – Restiamo ancora più soddisfatti per il fatto che abbiano aderito all’offerta oltre 80 investitori, tra cui primari investitori istituzionali italiani, che hanno colto le opportunità del nostro modello di business, dal forte impatto sociale ed ambientale”.

Il risultato riguarda l’emissione sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a 10.000.000 di euro suddiviso in massime 10.000 obbligazioni.

Il tasso di interesse applicabile alle obbligazioni sarà pari al tasso di interesse minimo ossia al 5,5% su base annua. La data di emissione delle obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il prezzo di emissione delle obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle obbligazioni, sarà il 9 marzo 2021. La data di scadenza delle obbligazioni sarà quindi il 9 marzo 2026. La negoziazione delle obbligazioni sul segmento EXTRAMOT PRO prenderà avvio dal 9 marzo 2021.