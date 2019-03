Boom mercato immobiliare, compravendite case in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Continua a crescere il mercato immobiliare. Un vero e proprio boom secondo l’Osservatorio Omi dell’Agenzia delle entrate che, nel quarto trimestre del 2018, ha rilevato un forte aumento delle compravendite delle abitazioni (+9,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dopo 15 mesi di espansione del mercato, l’Omi ha registrato il ritmo di crescita più alto degli ultimi due anni con una diffusione su tutto il territorio nazionale. Una crescita che si mostra più accentuata al Nord-est (+12,5%) e al Centro (+12,4%) mentre risulta più contenuta al Sud (+4,3%).

Tra ottobre e dicembre, fa sapere l’Omi, sono state vendute 167.068 case e, dopo la leggera flessione di luglio-settembre (-0,4%), è tornato a espandersi anche il mercato del settore terziario-commerciale, con un aumento delle compravendite (+5,8%) che sfiora le 30mila unità. A livello nazionale, nel mercato delle abitazioni, i risultati migliori si sono registrati a Bologna (+20,9%) e Palermo (+18,5%) mentre continua il trend di crescita a Roma (+10,9%) e Milano (+9,5%).

La dinamica positiva si conferma anche per i depositi pertinenziali, perlopiù cantine e soffitte, con un volume di compravendite in crescita del 7%, e per i box e posti auto +9,3%