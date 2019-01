Boom di cooperative. Gli occupati sono più di 1,2 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2015 circa 1,2 milioni di persone hanno trovato lavoro nelle 59.027 imprese cooperative attive in Italia, risultate, poi, essere l’1,3% del totale.

Parola dell’ISTAT, che ha rilevato come, al netto di quelle operanti nel settore assicurativo e finanziario, le cooperative abbiano generato valore aggiunto per 28,6 miliardi di euro, pari al 4% del complessivo valore aggiunto alle imprese. Inoltre, nella classifica tra i player della cooperazione 2015, si fanno largo quelli attivi sui fronti del lavoro e del sociale, primi per numero e valore aggiunto maggiore.

Stando all’indagine, nel 2015 le cooperative hanno inquadrato poco meno di 50 mila addetti come esterni e più dell’85% degli operatori come dipendenti. Tra questi, prevale il genere femminile, il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado ed una fascia d’età compresa tra i 30 e i 49 anni. Viceversa, gli over50 rappresentano più di un quarto dei lavoratori. Complessivamente, secondo l’ISTAT, poco meno dell’84% degli occupati sarebbe a tempo indeterminato.

Nel 2015, il 62% degli operatori è impiegato in 3 settori di riferimento: : il 24,6% nella Sanità e Terzo settore, il 19,4% nei Servizi alle imprese e il 17,9% nei Trasporti.

Su Base geografica, il 50% delle cooperative è dislocato in sole 5 regioni: Lazio e Lombardia, con una quota intorno al 14%, seguite da Sicilia, Campania e Puglia.

Sorprendente anche la reazione alla crisi economica delle cooperative, che nel 2015 hanno raggiunto quota 59.027 partendo da sole 50.691 del 2007, anno che ha preceduto la stagnazione dei consumi e la depressione economica. Un dato eccezionale, se comparato con quello relativo alle aziende non cooperative che nello stesso periodo si sono viste costrette ad abbassare le saracinesche.

In ultimo la ricerca ha sottolineato come nel 2015, in Italia, erano attivi 812 gruppi di impresa con al vertice una cooperativa controllante. Questi sono composti anche di 1.971 società di capitali e 47 cooperative.