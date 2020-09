Bonus Tv a rilento, domanda ferma al 6,5% dei 151 milioni a disposizione

editato in: da

(Teleborsa) – Il Bonus Tv va a rilento. È quanto emerge dai dati del Mise riportati dal Sole 24 Ore che riporta come al 16 settembre l’utilizzo dell’incentivo di 50 euro per le famiglie italiane con Isee inferiore a 20mila euro per acquistare televisori o decoder in grado di di ricevere trasmissioni Dvb-T2 – che sostituirà a partire da luglio 2022 il digitale terrestre di prima generazione – è stato di soli 9,8 milioni di euro sui 151 milioni di euro messi in campo dal Governo. Si tratta del 6,5% del totale.

Ad oggi risultano infatti erogati 196.644 contributi – 175.508 per l’acquisto di televisori e 21.136 per i decoder – a fronte di 12,77 milioni di famiglie (il 57,6% del totale) non ancora pronte al passaggio tecnologico secondo quanto elaborato lo scorso marzo da una ricerca della Fondazione Ugo Bordoni.

Alla base anche un problema di comunicazione. A tale proposito il Ministero dello Sviluppo economico ha già previsto una campagna pubblicitaria il cui avvio è previsto per la fine dell’anno. Per il 40% verterà su spazi televisivi, per il 35% sui giornali, per il 15% in radio e per il 10% con altri mezzi a partire dal web.

(Foto: ncassullo / Pixabay)