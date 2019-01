Bonus nido, alzato a 1.500 euro per 200.000 famiglie

editato in: da

(Teleborsa) – Sono iniziate lunedì 28 gennaio le domande per il “bonus nido”, che la legge di Bilancio per il 2019 ha alzato da 1.000 a 1.500 euro. Per cercare di incassare la cifra predisposta prima che finiscano i fondi disponibili il tempismo è cosa fondamentale.

La misura varata dal Governo è infatti attuata nella formula “fino a esaurimento scorte”, e perciò prima si compila la domanda più è facile avere la possibilità di rientrare nelle 200mila domande “piene” che verrebbero finanziate dai 300 milioni di euro stanziati per il 2019.

Il portale dell’Inps è stato predisposto per ricevere, dalla giornata di ieri, tutte le richieste di contributo per sostenere le rette che vanno da gennaio a dicembre 2019. Bisognerà allegare la documentazione che testimoni l’iscrizione o il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza all’asilo. Per l’assistenza domiciliare invece si richiede il certificato da parte di un pediatra.

Chi accede a questa forma di contributo non potrà portare in detrazione fiscale le spese legate alla frequenza degli asili nido (il 19%, fino a 630 euro).