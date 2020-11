Bonus mobilità, esauriti in un solo giorno i 215 milioni per bici, e-bike e monopattini

editato in: da

(Teleborsa) – Sono andati esauriti in un solo giorno i 215 milioni di euro del “Programma sperimentale buono mobilità” per l’anno 2020 voluti dal Ministero dell’Ambiente per richiedere il buono sull’acquisto di bici, e-bike e monopattini elettrici.

Sul sito creato per l’erogazione del rimborso si legge che “il Ministero dell’Ambiente è impegnato nel reperire ulteriori risorse da appostare per l’annualità 2020 del Programma sperimentale buono mobilità”. Per tale ragione invita i destinatari della misura – cioè coloro che abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020 e non abbiano ottenuto il rimborso per mancanza di risorse – “a conservare i relativi documenti contabili”.

In una nota, intanto, il ministro Sergio Costa ha fatto sapere che tramite la Guardia di Finanza sta monitorando sul corretto utilizzo del buono o del rimborso, “per cui usi difformi saranno severamente puniti”.