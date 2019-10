Bonus facciate, Ance: “Giro d’affari da 2,8 mld”

editato in: da

(Teleborsa) – Il bonus facciate, che il governo potrebbe inserire in manovra, potrebbe creare un giro d’affari da 2,8 miliardi di euro.

È la stima del Centro studi dell’Ance. Secondo l’associazione dei costruttori sulla base degli effetti finanziari previsti nel Documento programmatico di bilancio, il costo per l’erario dovrebbe aggirarsi intorno a 12 milioni di euro per il 2021, cioè nel primo anno in cui si manifesteranno gli effetti finanziari sul bilancio statale.

A partire da tale quantificazione, conclude il centro studi, è possibile stimare un giro d’affari annuo di 2,8 miliardi di euro.