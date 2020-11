Bonomi, soffocare tensioni e rimettere al centro persone

editato in: da

(Teleborsa) – “Serve umanità, bisogna ritornare a mettere al centro le persone, qualcosa che si è perso”. Lo ha detto il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021 della Luiss.

“E farlo con umiltà ascoltando anche chi ha idee diverse. Dobbiamo farlo per non farci travolgere dagli eventi, come purtroppo sta succedendo, e bisogna farlo con umorismo, con la giusta leggerezza per soffocare sul nascere le tensioni in un Paese dove stiamo vedendo purtroppo quello che sta succedendo nelle piazze”.

Poi un messaggio agli studenti: “In questo percorso potrà succedere di fallire ma l’unico vero fallimento è rinunciare a provarci e non agire secondo i propri valori”. Per questo, chiude il numero uno degli Industriali “Non rinunciate, ogni volta che fallite imparate qualcosa”.