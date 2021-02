Bonomi: nessuna alternativa a Draghi, per il Recovery la sfida è fissare l’obiettivo del Paese

editato in: da

(Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha detto che non esiste un’alternativa a un governo Draghi. “Non dobbiamo nasconderci che non esiste un piano B. Il piano B è Draghi, ormai lo abbiamo utilizzato e credo che anche su questo debba essere fatta un’operazione di chiarezza nel Paese”, ha dichiarato in occasione di un evento online organizzato dal Canova Club.

“Noi abbiamo una serie di nodi strutturali che questo Paese deve affrontare ed il Recovery Fund è centrale nell’azione che noi dobbiamo pensare per il futuro del Paese”, ha aggiunto Bonomi.

“Siamo di fronte alla più grande sfida degli ultimi 25 anni rispetto all’obiettivo che ci vogliamo porre con queste risorse – ha detto Bonomi – E, anche qui, io vedo una narrazione pubblica che parla di quali progetti facciamo, come li utilizziamo, perdendo di vista il vero obiettivo che ci dobbiamo porre: qual è l’obiettivo dei prossimi 20-30 anni di questo Paese, qual è il punto di atterraggio di questo Paese”.