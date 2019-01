Bongiorno: “mai fatto cosi tanto per la PA come con questa Legge di Bilancio”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il 15 novembre 2019, ci sarà un grande ricambio generazionale, e non ci saranno assunzioni indiscriminate tanto per mettere persone dietro le scrivanie, perché ho indicato anche quelle che secondo me sono le categorie strategiche nelle quali assumere”, annuncia il Ministro Giulia Bongiorno durante un’intervista concessa a Myrta Merlino nel programma “L’aria che tira”, su La7.

“Nello scorso triennio – continua l’esponente del Governo– ne uscivano 100 e ne potevano entrare 25, adesso ne usciranno 100 e ne entreranno altri 100. Solo per le amministrazioni centrali lo slittamento è al 15 novembre 2019, tutte le altre amministrazioni, come Comuni e Regioni, possono farlo da subito. Ma attenzione, quello del 15 novembre non è un ritardo perché nella P.A. si entra solo per concorso, e per fare questi concorsi, e alcuni li stiamo già facendo, ci vorranno i relativi tempi tecnici”.

Con convinzione la Bongiorno ha ribadito: “Non è mai stato fatto tanto per la Pubblica Amministrazione come con questa ultima Legge di Bilancio: avremo per la prima volta, dopo dieci anni, il turnover al cento per cento“.