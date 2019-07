Bongiorno: Bene contratto Aran-ricercatori sanità, risultato atteso da tempo

editato in: da

(Teleborsa) – “L’Aran e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il contratto nazionale del personale della ricerca del comparto sanità, che concorre alla realizzazione dei programmi di ricerca e alle attività connesse. Grazie a questa firma gli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e gli Istituti Zooprofilatici Sperimentali potranno, secondo quanto indicato dalla legge di bilancio per il 2018, regolarizzare con assunzioni mirate questo personale strategico per il sistema sanitario nazionale”. Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Con il nuovo contratto sono stati definiti i due nuovi profili professionali di ricercatore sanitario previsti dalla normativa vigente, disciplinandone gli aspetti del rapporto di lavoro in relazione anche alla specificità del ruolo.

“Si tratta di un risultato positivo, atteso da tempo. Un segnale che, almeno in parte – ha concluso – potrà contribuire alla riduzione del

fenomeno della fuga dei migliori cervelli dal nostro Paese”.