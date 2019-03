BOMI spicca il volo e si allinea a prezzo dell’OPA ArchiMed

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Bomi Italia, che scambia in rialzo del 25,71% a 3,96 euro, avvicinando il prezzo dell’OPA lanciata da ArchiMed a 4 euro per azione. Il fondo di private equity europeo specializzato nel settore sanitario, venerdì scorso, 1° marzo, ha lanciato l’OPA sulla capogruppo Bomi Italia ad un prezzo che offre un premio superiore al 30% rispetto ai corsi del giorno precedente (3,06 euro alla chiusura di giovedì 28 febbraio) e di oltre il 50% al prezzo medio degli ultimi 6 mesi di 2,66 euro,

L’offerta, il cui valore complessivo è di circa 70 milioni di euro, è condizionata ad una serie di condizioni, tra cui il raggiungimento di adesioni pari al 90% del capitale sociale (soglia funzionale al successivo delisting della società), ma vanta già un impegno di adesione dei principali azionisti che detengono partecipazioni superiori al 5%. Fra questi la famiglia Ruini che ha il 50,4% del capitale, Quaestio Capital Management al 12,4% e First Capital con il 5,6% del Gruppo Bomi. E’ previsto che l’Ad Marco Ruini reinvesta oltre il 40% dei proventi dell’adesione, pari al 5% del capitale post operazione.

In caso di esito positivo dell’offerta è previsto che il management del Gruppo Bomi e l’Amministratore Delegato, Marco Ruini, rimangano in carica, mentre André-Michel Ballester, Partner di ArchiMed, assumerà la carica di Presidente.

“ArchiMed intende sviluppare significativi investimenti, al fine di consentire a Bomi Group di espandersi più rapidamente, sia per linee

interne che per linee esterne”, ha spiegato il numeor uno Marco Ruini, sottolineando “l’ingresso di un socio così forte e specializzato nel nostro settore all’interno del capitale di Bomi rappresenta un indubbio valore aggiunto per la realizzazione dei nostri ambiziosi

obiettivi di crescita”.