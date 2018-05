editato in: da

(Teleborsa) – Bomi Italia ha sottoscritto con un pool di banche un contratto di finanziamento per la concessione di una linea di credito a medio-lungo termine per 20 milioni di euro.

Il finanziamento, spiega la società di logistica biomedicale, è destinato al perseguimento del piano investimenti del Gruppo (anche attraverso il parziale rifinanziamento dell’indebitamento esistente). Prevede una scadenza al 30 aprile 2023.