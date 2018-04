Bomi Italia, Quaestio e First Capital aderiranno all’aumento di capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Quaestio Capital e First Capital aderiranno all’aumento di capitale di Bomi Italia.



La società ha infatti annunciato di aver “ricevuto manifestazioni vincolanti” alla sottoscrizione della ricapitalizzazione fino a massimi 4,99 milioni di euro proposto alla prossima assemblea dei soci.

In particolare, spiega una nota, detti impegni di sottoscrizione sono pervenuti dagli azionisti “significativi” Quaestio Capital Management SGR e First Capital rispettivamente per 3 milioni di euro e 0,5 milioni di euro, a fronte di un prezzo massimo di sottoscrizione pari a 3 euro per ciascuna azione.