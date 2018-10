Bomi Italia completa fusione controllate olandesi

editato in: da

(Teleborsa) – Bomi Italia, holding del Gruppo Bomi, ha completato l’operazione di fusione per incorporazione in Ritmo Logistic B.V. delle società Ritmo International B.V. e LSP B.V., società olandesi specializzate nei trasporti logistici su base tailor made per i propri clienti e tutte direttamente controllate da Ritmo Holding B.V., posseduta al 100% da Bomi.

Gli effetti attivi e passivi della fusione decorrono dalla data di efficacia della fusione, mentre a fini contabili e fiscali le operazioni delle società incorporate vengono imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2018. Tale operazione non altera il profilo patrimoniale ed economico del Gruppo, precisa la società in una nota.