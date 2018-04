Bomi, fatturato in salita nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Fatturato in salita per il Gruppo Bomi.

Il Consiglio di Amministrazione della capogruppo Bomi Italia ha ha esaminato i dati di fatturato del Gruppo Bomi del primo trimestre 2018 che si è chiuso con un fatturato consolidato pari a circa 29,6 milioni di euro, evidenziando una crescita del 5,3% rispetto ai 28,1 milioni di euro realizzati nello stesso periodo del 2017.

Il gruppo evidenzia che a parità di cambi euro/valute del primo trimestre 2017, il fatturato consolidato al 31 marzo 2018 sarebbe stato pari a 32,2 mln, in aumento del 14,7% rispetto al primo trimestre 2017, dovuto per il 4,2% a crescita organica e per il restante 10,5% dalle nuove società entrate a far parte del perimetro di consolidamento – De Salute Srl, acquisita a gennaio 2018, Faro Srl, acquisita nel secondo trimestre 2017 e le controllate messicane acquisite nel secondo semestre 2017.

Inoltre il fatturato consolidato al 31 marzo 2018 è superiore del 2,8% rispetto al fatturato consolidato previsto dal Business Plan 2018 – 2020di Gruppo approvato e comunicato il 22 gennaio 2018.