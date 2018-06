Bomi, accordo vincolante per acquisizione Farma Logistica S.r.l.

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Bomi prosegue la propria strategia di consolidamento in Europa.

Bomi Italia S.p.A., holding del Gruppo Bomi, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Farma Logistica S.r.l., società attiva nel settore della logistica e trasporti per il settore healthcare nell’area Centro-Sud Italia sita a Somma Vesuviana (Napoli).

L’operazione, conclusa per un corrispettivo pari a Euro 2.900.000, prevede il pagamento di un corrispettivo al closing di Euro 1.450.000 e per il residuo 50% (cinquanta per cento) ovvero per ulteriori Euro 1.450.000,00, entro e non oltre lo spirare del 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data del closing, oltre ad una componente in earn-out (fino a massimi ulteriori Euro 1.100.000) legata al raggiungimento di alcuni parametri di performance, inserendosi pertanto a pieno titolo nella strategia di espansione e crescita per linee esterne perseguita dal Gruppo Bomi.

È previsto che il closing dell’operazione avvenga al perfezionamento di alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, e comunque entro il termine finale del 30 giugno 2018.